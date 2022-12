Buonuscite d’oro per i laici del Csm

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il countdown è partito: il 13 dicembre il Parlamento si riunirà in seduta comune e sarà chiamato, sulla scorta dei curricula depositati a Montecitorio o a Palazzo Madama, a eleggere i dieci componentidel Csm. Le spese complessive del Csm aumentano e non di poco: dai 39,8 milioni dell’anno scorso si arriva a esborsi pari a 44,4 milioni Come specificato nell’avviso istituzione, “è necessario presentare la propria candidatura che, tenuto conto dei requisiti per l’elezione previsti dalla Costituzione e dalla legge, può essere presentata da: i professori ordinari di università in materie giuridiche; gli avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo”. E in effetti già molte ne sono arrivate. I membri in carica, dunque, sono pronti a lasciare dopo quattro anni di mandato e un piccolo periodo di prorogatio dovuto alle ultime elezioni politiche. Ma non avranno di ...