Bukayo Saka rivela che Thierry Henry fa da mentore all’Arsenal dopo il rigore mancato a Euro 2020

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sito inglese:hato la sua gratitudine alla leggenda dell’Arsenal, che lo ha contattatoile da allora ha assunto un ruolo dicon il nazionale inglese.è stato maltrattato a livello razzialeaveril tiro dal dischetto decisivo contro l’Italia, spingendoa prenderesotto la sua ala protettrice. “era in contatto”, ha dettoIl Telegrafo. “Significava tutto. Ha mostrato molto del suo carattere per ottenere il mio numero e per contattarmi. “Non è solo da quel momento. ...

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo, esterno dell' Arsenal e dell' Inghilterra , ha parlato in conferenza stampa e ha rifiutato il paragone con Kylian Mbappé : 'Grazie per il complimento, ma penso che ci sia solo uno Mbappé ...Di Jordan Henderson al 38', Harry Kane nel recupero del primo tempo eal 57' le tre reti dell'incontro. Jordan Henderson (32 anni e 170 giorni), con la segnatura realizzata domenica, è ... Inghilterra, Bukayo Saka torna tra i titolari: a farne le spese uno tra Foden e Rashford 17 mesi dopo la nefasta notte contro l'Italia, Bukayo Saka è uno degli uomini copertina dell'Inghilterra in Qatar. Decisiva la fiducia di Southgate.Il giovane talento dell'Inghilterra Bukayo Saka, reduce da un'ottima prestazione condita da un gol contro il Senegal, dribbla così un paragone illustre col francese Kylian Mbappé ...