(Di martedì 6 dicembre 2022) Arturoparla del suo futuro in nazionale e lancia una frecciatina all'. Pochi giorni fa, attraverso i social, aveva chiesto ai tifosi se era giusto continuare a vestire la maglia del ...

"Non mi ritirerò mai dalla nazionale" , ha dichiarato. " Abbiamo subito molte critiche per essere stati esclusi dai Mondiali, ma nessuno ricorda i recenti risultati ottenuti e quanto sia stato ...RIO DE JANEIRO (Brasile) - Il successo del Flamengo in coppa Libertadores ha acceso l'entusiasmo della torcia brasiliana. Ma anche i calciatori della squadra rossonera - durante i festeggiamenti per ... Bufera Vidal, la frase contro l'Argentina che infiamma il Mondiale