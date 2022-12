Bosch e Mercedes-Benz presentano il nuovo sistema di parcheggio a guida autonoma

(Di martedì 6 dicembre 2022)hanno raggiunto un importante traguardo lungo il percorso verso la: la Federal Motor Transport Authority (KBA) tedesca ha approvato ildialtamente autonomo che entrerà in uso nelP6 gestito da APCOA all’aeroporto di Stoccarda. Si tratta del primodialtamente autonomo (livello SAE 4) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sicurezza autocarri sulle strade: ecco l’assistente virtualeNuova telecameraperchip a semiconduttore ...

ROMA - La guida autonoma di Livello 4 sta compiendo uno storico balzo in avanti grazie alla collaborazione tra. L'autorità federale dei trasporti tedesca (Kraftfahrtbundesamt - Kba) ha infatti rilasciato ail permesso di utilizzare il sistema di parcheggio autonomo messo a punto da ...Benz ottiene la certificazione, dall'Autorità federale per i trasporti tedesca, per operare ... Nato dalla collaborazione cone annunciato nel 2019, il progetto sarebbe dovuto diventare ...Bosch e Mercedes-Benz hanno raggiunto un importante traguardo lungo il percorso verso la guida autonoma: la Federal Motor Transport Authority (KBA) tedesca ha approvato il […] ...Bosch e Mercedes-Benz hanno raggiunto un importante traguardo lungo il percorso verso la guida autonoma: la Federal Motor Transport Authority (KBA) tedesca ha a ...