Borsa | Europa debole | futures Usa positivi | Milano in parità

(Di martedì 6 dicembre 2022) Si muovono senza direzione le principali borse europee in una giornata avara di dati macroeconomici, limitati agli ordini di fabbrica in Germania e alle stime dell'Api sulle scorte settimanali di ...

Borsa Italiana

Negativi i futures sull', contrastati invece i contratti sui listini Usa. Meglio delle stime gli ordini di fabbrica tedeschi in ottobre, saliti dello 0,8% a fronte di un +0,1% previsto dopo un ...Avvio di seduta negativo per le principali borse europee. Londra cede lo 0,16% a 7.555 punti, Parigi lo 0,11% a 6.689 punti, Francoforte lo 0,26% a 14.409 punti e Madrid lo 0,41% a 8.335 punti. . Borsa: Europa contrastata a meta' giornata, a Milano (+0,04%) corre Saipem Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si muovono senza direzione le principali borse europee in una giornata avara di dati macroeconomici, limitati agli ordini di fabbrica in Germania e alle stime dell'Api sulle scorte settimanali di greg ...