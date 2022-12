Boomdabash | esce il nuovo singolo “Heaven”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il ritorno dei: venerdì 9 dicembreilA sorpresa tornano iper farci ballare tutto l’inverno! Da Venerdì 9 Dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store “”, ildiinsieme agli Eiffel 65, che per la prima volta segna una vera e propria svolta dance. Il brano in uscita su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è disponibile in pre – save al seguente link https://presave.umusic.com/La band record d’ascolti che ha conquistato l’affetto del grande pubblico, dopo aver collezionato oltre 28 dischi di platino con successi clamorosi come ...