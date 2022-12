Booker T | “Sono pronto per la Royal Rumble | controllo la mail ogni giorno”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 dicembre 2022) Con un match valevole per i ROW Tag Team Championships alle porte, in palio il 18 dicembre,T tornerà sul ring affiancando Mysterious Q contro Warren Johnson e Zack Mason per i titoli, ma sembra non si voglia accontentare. Infatti, il WWE Hall of Famer ha recentemente risposto alle voci sulla sua possibile partecipazione alla2023.T ha affrontato l’argomento nell’ultimo episodio del suo podcast Hall of Fame, dicendosi disposto a partecipare alla Rissa Reale se la WWE e Triple H gli facessero un’offerta: “Vi dico subito che controllerò la posta tutti i giorni fino a quella data, perché se riceverò l’invito, sicuramente lo farò, sicuramente ci sarò. Sarò al centro del ring. Saròad essere al centro del ring se dovesse succedere. Ma ad oggi nessuno mi ha parlato ...