Bono eroe del Marocco | Spagna fuori ai rigori

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - Ilfa la storia e si qualifica per la prima volta in assoluto ai quarti di finale di un Mondiale. All'Education City Stadium di Al Rayyan, la selezione nordafricana falaai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato nell'arco dei 120 minuti. Un trionfo epocale per la squadra del ct Regragui che, oltre ad eliminare una delle pretendenti al titolo, dimostra ancora una volta grande organizzazione tecnica e tanto carattere. Amaro in bocca invece per le 'Furie Rosse' di Luis Enrique, stavolta poco incisive negli ultimi metri e condannate dai tre errori dal dischetto su altrettanti tentativi di Sarabia, Soler e Busquets. Ora per ilci sarà la vincente di Portogallo-Svizzera, in programma alle 20.00. Tanto possesso palla per gli spagnoli nella prima fase del match, ma i marocchini si chiudono ...