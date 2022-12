Bonaccini a Terzo Polo-M5S | “Centrosinistra va ricomposto | non c’è alternativa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”Mi auguro che si componga un nuovo. Se in futuro arriveranno solo sconfitte,e M5s dovranno spiegare ai loro elettori cosa se ne fanno dei loro voti”. Così Stefano, governatore dell’Emilia Romagna, candidato alla segreteria del Pd. “Il Pd da solo non ce la può fare, lo sappiamo – ha scandito il governatore – . Ma lo dico in maniera chiara ale ai Cinque stelle: se tra 5 anni vogliono battere la destra e non cedere ad altre tentazioni, non si va da nessuna parte senza il Pd, senza il Pd non ci sono alternative”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.