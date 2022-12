Blackpink | arriva un altro riconoscimento d' oro per la girl band più famosa al mondo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 dicembre 2022) Laè stata scelta come Entertainer of the Year 2022 dalla rivista Time: ora il gruppo delle quattro popstar coreane sono il secondo artista K-pop a guadagnarsi il titolo, dopo i BTS nel 2020. Selezionato da YG Entertainment, una grande etichetta discografica sudcoreana che seleziona gli artisti per la qualità delle star, il quartetto dellecomposto da Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé ha raggiunto rapidamente la celebrità internazionale dopo il debutto avvenuto nel 2016. Il loro primo LP, intitolato "The Album", ha venduto più di un milione di copie in meno di un mese dopo la sua uscita nel 2020. In un servizio di Time che segna il premio Entertainer of the Year, il gruppo ha ripercorso il cammino finora intrapreso, dal concerto al Coachella nel 2019 fino all'esibizione di "Pink Venom" ai VMA ...