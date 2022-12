Biathlon | i convocati dell’Italia per Hochfilzen Spiccano Vittozzi e Wierer | novità Fauner

(Di martedì 6 dicembre 2022) La Coppa del Mondo 2022-2023 disbarca a(Austria), dove da giovedì 8 a domenica 11 dicembre andrà in scena la seconda tappa. Il DT Klaus Hoellrigl ha confermato in blocco la formazione che ha preso parte alla trasferta di Kontiolahti.Lisa(leader della classifica generale) e Dorothea(reduce dal secondo posto nell’inseguimento), che saranno affiancate da Samuela Comola, Rebecca Passler e Michela Carrara. Sul fronte maschile, invece, spazio a Didier Bionaz, David Zingerle, Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel e Daniele Cappellari. La grandeè rappresentata da Daniel, il figlio del grande Silvio (cinque medaglie olimpiche e sette mondiali nello sci di fondo), che sarà all’esordio nel massimo circuito ...

OA Sport

