Bianca Balti ha scelto la doppia mastectomia | ' Alle mie figlie ho detto | amo troppo la vita'

la scorsa estate ha scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1 per questo motivo l'8 dicembre si sottoporrà ad una doppia mastectomia e ad una isterectomia per rimuovere entrambi ..."Nessuno mi ha mai obbligata; ho sempre scelto io di esistere'. Conferma così di essere arrivata alla determinazione di portare ...La nota modella Bianca Balti ha deciso di sottoporsi ad un intervento di mastectomia preventiva ad entrambi i seni.Bianca Balti la scorsa estate ha scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1 per questo motivo l'8 dicembre si sottoporrà ad una doppia mastectomia e ad ...