Bianca Balti ha scelto la doppia mastectomia | “Alle mie figlie ho detto | amo troppo la vita”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Nessuno mi ha mai obbligata; ho sempreio di esistere”. Conferma così di essere arrivata alla determinazione di portare avanti il suo progetto, scrivendo queste accorate parole nella sua newsletter diffusa martedì 6 dicembre, ripresa nella tarda serata dello stesso giorno anche nelle storie del suo profilo Instagram. “Mamma si opera perché amala– prosegue la lettera della top model imprenditrice, mamma di Matilde e Mia – . Così hoa Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022,ore 11 di Los Angeles, per l’ennesima voltasceglie la“.(oggi 38 anni) in passerella“Qualche mese fa scrissi in una newsletter del BRCA1, la ...

