Bianca Balti come Angelina Jolie | si opera per rimuovere entrambi i seni «Sono spaventata»

Con queste parole in una lunga e sofferta newsletter, intitolata Loss of feeling e indirizzata ai suoi follower,annuncia che si sta per sottoporre a una doppia mastectomia preventiva, ...Una scelta sofferta e dolorosa, quella di, destinata a sollevare polemiche. La super top model italiana, 38 anni, ha annunciato sui sociale la decisione di sottoporsi a un intervento di doppia mastectomia preventiva . L'...Bianca Balti la scorsa estate ha scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1 per questo motivo l'8 dicembre si sottoporrà ad una doppia mastectomia e ad ...Bianca Balti è una donna che non nasconde il suo lato emotivo. La top model lodigiana, 38 anni, sta condividendo da mesi le sue battaglie personali e di salute… Leggi ...