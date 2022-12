Bianca Balti | «A Mia ho detto | “Mamma si opera perché ama troppo la vita”»

Tra due giornisi sottoporrà all'intervento per rimuovere i seni. E' ...Il dramma di: 'In autunno rimuoverò ovaie e tube' UN MESE AL PARTO Alice Campello pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata POI VOLA A NY Melissa Satta single fa la sex bomb a Miami ...Tra due giorni l’8 dicembre 2022 per Bianca Balti sarà una giornata molto importante e ha paura. Bianca Balti sarà operata per togliere i seni, entrambi. Una scelta che rivela solo adesso, una mastect ...“L’8 dicembre farò una mastectomia preventiva”, confessa Bianca Balti che lo scorso agosto ha parlato della sua mutazione BRCA1, che ...