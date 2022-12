(Di martedì 6 dicembre 2022) Bollicine per il brindisi, certo, un rosso che si abbini all’arrosto, ci mancherebbe. Ma non basta. Nei bicchieri (e nelle tazze) non si versa solo vino: caffè, cioccolata, tè, liquori, distillati rallegrano i momenti di convivialità, e ci aiutano a rilassarci quando rimaniamo soli. E sono una splendida idea per un regalo sicuramente gradito. Abbiamo preparato una piccola selezione che renda speciale ogni istante di questo tempo incantato. Gran Riserva Grappa Nonino Cru Monovitigno Picolit Molto più della solita grappa. Per celebrare i 125 Anni dell’Arte della Distillazione Artigianale, Nonino propone una novità assoluta, in edizione limitatissima: per la prima volta la Grappa Nonino Cru Monovitigno Picolit è impreziosita da un invecchiamento sotto sigillo di 10 Anni in Barriques Ex-Sauternes. Vincitrice del prestigioso Falstaff Spirits Trophy 2022, prima assoluta nella categoria ...

Ed è l'ideale per chi vuole regalare un tocco speziato, esotico e un po' misterioso al. Vol0 Non alcoholic inspired by gin. Come a dire zero alcol ma tutto il profumo del gin. Vol0 (Volzero) ...Ed è l'ideale per chi vuole regalare un tocco speziato, esotico e un po' misterioso al. Vol0 Non alcoholic inspired by gin. Come a dire zero alcol ma tutto il profumo del gin. Vol0 (Volzero) ... Beviamoci il Natale Cioccolata a colazione, caffè e ammazzacaffè a fine pasto, cocktail per l’aperitivo, tè da abbinare al panettone o al cotechino ...