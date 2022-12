'Bellingham | vai al Real Madrid | il Liverpool perde le finali!' VIDEO

come Owen, Saka (addirittura) come Beckenbauer. Il racconto di una pazza, pazza partita. ... Sangue dal naso, ma soprattutto è evidente lo stato di stordimentoalla FotogalleryIl premio verrà assegnato prima dei Mondiali in Qatar KARIM ADEYEMI - Borussia Dortmund ANTONIO SILVA - Benfica JUDE- Borussia Dortmundalla FotogalleryQatar 2022 è senza dubbio il Mondiale di Bellingham dell'Inghilterra evidenzia il The guardian in un suo articolo.Quando i top club bussavano alla porta del Dortmund per Bellingham la risposta era sempre la stessa: "Aspettiamo il Mondiale". Eccolo, è arrivato. E Jude non si è tirato indietro: dopo poco più di mez ...