La Gazzetta dello Sport

Boris, detenuto da oltre otto mesi in un carcere londinese per una condanna per bancarotta fraudolenta, verràla prossima settimana in Germania. Il tre volte campione di Wimbledon, 54 anni, ...Nel caso in cui accettasse questa soluzione, averrebbero anche detratti 135 giorni dalla pena totale. Djokovic commenta il caso: le parole del serbo Novak Djokovic non ha mai avuto ... Becker estradato in Germania. Sarà libero dalla prossima settimana Condannato per bancarotta, dopo 8 mesi lascerà il carcere londinese per tornare nel suo Paese. E secondo la stampa inglese potrebbe tornare presto in libertà ...La settimana prossima Boris Becker, detenuto da oltre otto mesi in un carcere londinese a seguito di una condanna per bancarotta fraudolenta, verrà estradato in Germania. (ANSA) ...