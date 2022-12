Beautiful anticipazioni | Katie di schiera dalla parte di Eric ma Brooke e Ridge no

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 dicembre 2022)non riesce davvero a credere che sia stato suo padre a organizzare questa relazione a tre, se così si può definire. Non vuole neppure pensare che ci sia lo zampino diin questa situazione ma di fronte ai fatti, non può che prendere atto di quello che sta succedendo. La sola a sembrare comprensiva nei confronti di, che cerca di andare oltre…Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 7 dicembre 2022, pronti per lee le ultime news in arrivo da Los Angeles? Quinn e Carter non pensavano che sarebbero stati scoperti subito e anche, pensava di poter gestire questa situazione in modo migliore ma, ha ficcato ...