Beautiful Anticipazioni 7 dicembre 2022 | Katie rivela a Brooke un importante segreto Ridge non vuole crederci!

(Di martedì 6 dicembre 2022) Vediamo cosano lediper la puntata del 7. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5,conferma ache Quinn ha detto la verità. Eric è davvero impotente.però continuerà a non crederci.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke deciderà di non perdonare Ridge e vorrà stare da sola, sino a quando lui non si sarà chiarito le idee. Ma scopriamo insieme cosa succeder ...Ridge non riesce davvero a credere che sia stato suo padre a organizzare questa relazione a tre, se così si può definire. Non vuole neppure pensare che ci sia lo zampino di Eric in questa situazione m ...