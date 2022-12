Basket | Pozzecco fa visita a Banchero | l' obiettivo è portarlo in azzurro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Orlando, 6 dic. - (Adnkronos) - Una vera e propria missione speciale (e si spera non impossibile) per provare a portare Paoloin nazionale: questo il compito assegnato alla delegazione guidata da coach Gianmarco- sbarcato a Orlando insieme al direttore sportivo di ItalSalvatore Trainotti e ad Antonio Santa Maria, consulente della Fip. Un incontro prima della palla a due della sfida tra Magic e Bucks, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, che ha portato a rompere il ghiaccio in attesa che nelle prossime ore ci sia il vero incontro: “Ci siamo salutati brevemente - sottolinea la prima scelta assoluta allo scorso Draft - dopo lo shoot-around. Parleremo nelle prossime ore”. Un'attesa carica di aspettative da parte degli appassionati di pallacanestro italiani e non solo. L'appuntamento infatti è fissato per ...