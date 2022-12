Basket | Eurocup 2022 2023 | Venezia centra la sua quinta vittoria | Bursaspor steso 78-65

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’Umana Reyersupera ilmediante il punteggio di 78-65 nel match valevole per la settima giornata dell’di. In virtù di questo risultato la squadra lagunarela suain stagione e sale a dieci punti, mentre i turchi restano fermi a quota otto. I grandi mattatori della partita sono Willis e Watt, veri trascinatori del club italiano. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO La formazione ospite parte nel miglior modo possibile, mettendo subito a referto una tripla con Clemmons, ma i veneti, grazie alle giocate di Riccardo Moraschini e Mitchell Watt, ben presto ribaltano il punteggio e tentano la fuga. Il time-out richiesto dai turchi porta i risultati ...

OA Sport

...30 Virtus Bologna - Berlin18:00 Ankara - London Lions 18:00 SC Prometei - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca 19:30 Ulm - Bourg Visualizza- ......30 Virtus Bologna - Berlin18:00 Ankara - London Lions 18:00 SC Prometei - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca 19:30 Ulm - Bourg Visualizza- ... Basket, EuroCup: il Venezia batte il Bursaspor e vola in classifica Venezia si rialza subito dopo la sconfitta in campionato e supera Bursaspor grazie ad una grande prova di Watt e Willis che dominano i turchi. Quintetto Venezia: Spissu, Freeman, Moraschini, Willis, ...Neanche il tempo di leccarsi le ferite per la sconfitta di Brindisi, in casa Reyer Venezia. La squadra è tornata in fretta a casa perchè già stasera c'è a ...