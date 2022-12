Barca sugli scogli nel nord Sardegna | 2 morti e 2 feriti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Due persone sono morte e due sono rimaste ferite questa sera nella acque di La Maddalena dopo che lasu cui viaggiavano si è schiantatadell'Isola delle bisce, a sud est di Caprera. I due, uno con trauma facciale e uno con fratture multiple sono stati trasportati all'ospedale di La Maddalena. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Guardia Costiera. Al momento non si conosce l'identità delle vittime né l'esatta dinamica dell'incidente. Si tratta del secondo incidente in mare, nello stesso giorno, a La Maddalena: questa mattina due giovani cugini erano finiti con il gommone

