“Balotelli come Cassano! Non verrà mai al Napoli” | l’esperto di mercato chiude all’ipotesi azzurra

(Di martedì 6 dicembre 2022) Da sempre Marioha mostrato grande amore ed interesse per il, specialmente dopo la nascita della figlia proprio nel capoluogo campano. L’ex stella di Inter, Milan e Liverpool non ha mai nascosto il suo desiderio di poter un giorno indossare la maglia. Sogno che però sembra ormai svanito, e a confermarlo è il giornalista Rai ed esperto di calcio, Ciro Venerato, che ai microfoni di radio 1 Station Radio, durante la trasmissione 1 Football Club, condotta da Luca Cerchione, è intervenuto così: Mario(Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images) Parole al miele di: vorrebbe firmare per il? “Nonmai. Ha sprecato tanto talento, poteva diventare un calciatore importante, ma ha ...

Spazio Napoli

Avevo fino a quel momento vissuto la diagnosiuna condanna, dimenticandomi che nessuno mi ... è la prima volta che accade Articolo successivo Piacompie 10 anni: la festaal solito, belle le parole indirizzate a Napoli e ai napoletani da: 'Il sogno scudetto - ha risposto Supermario al conduttore - è sempre stato un sogno anche per me', confermando il ... “Balotelli come Cassano! Non verrà mai al Napoli”: l’esperto di mercato chiude all’ ... Il centrocampista del Barcellona è stato accostato al Napoli. Intanto si vocifera di un possibile ingresso di Marek in società.Gigio Donnarumma e Mario Balotelli di nuovo insieme, stavolta però fuori dal campo. I due ex milanisti si sono ritrovati ieri sera sul palco del Peppy Night, show televisivo presentato ...