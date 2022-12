Auto ibride | luce verde dai consumatori Ma solo se costano meno di 30 mila euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’ibrida diventa sempre più una buona idea, le emissioni di CO2 dei veicoli sono sempre più prese in considerazione ma il portafogli degli italiani è sempre quello – anzi, forse si è ridotto – e, va da sé, che la strada all’elettrificazione vera resti ancora in salita. Di fatto, però, un italiano su 3 si dice pronto a cambiare l’nei prossimi mesi, la sceglierebbe volentieri ibrida, purché i costi di gestione siano contenuti e il prezzo finale non superi i 30: questo è quanto riportato, in sintesi, dalla ricerca condotta da Areté a novembre di quest’anno. Secondo l’indagine, l’si configura ancora oggi come il principale veicolo di mobilità per quanto riguarda gli spostamenti quotidiani, come indicato dal 78% degli intervistati, mentre ai mezzi pubblici si affida ...