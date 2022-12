Attacchi hacker russi all’Italia | chi è più colpito

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono aumentati in Italia glidi origine russa. Lo sottolinea in una nota l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che spiega che si tratta di assalti portati avanti con la tecnica del Distribuite Denial of Service (DDoS) da parte di hacktivisti che dichiarano apertamente di trovarsi a Mosca e dintorni. Si tratterebbe però di azioni a carattere dimostrativo, che non avrebbero mai intaccato l’integrità dei dati e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati. A farne le spese sono stati solo i siti per il pubblico di istituzioni, come ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali, e dei privati che collaborano con lo Stato. L’ultimo attaccoè stato portato avanti proprio nel week-end appena trascorso, quello del 3 e del 4 dicembre, con il down di un sito istituzionale.. Attacco ...