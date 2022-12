Atletica | Duplantis e McLaughlin sono gli atleti 2022 per la Federazione Mondiale

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) Giunti quasi al termine di questo, la World Athletics ha annunciato i vincitori dei riconoscimenti più importanti del: Armandè l’uomo dell’anno, Sydneyla donna dell’anno. La cerimonia, interamente digitale, ha visto proclamare i due dal presidente del massimo organo dell’Sebastian Coe. Annata fantastica per Armand, già vincitore nel 2020: dopo il titolo olimpico dello scorso anno, ha proseguito la propria scia di vittorie con l’oroall’aperto a Eugene e prima ancora al coperto a Belgrado, si è confermato agli Europei di Monaco di Baviera e nella finale di Diamond League a Zurigo, e ha spinto più in là i limiti umani in entrambe le finali iridate, 6,20 in Serbia e ...