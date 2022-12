Astronomia | c’è un po’ d’Italia nel radiotelescopio più grande del mondo

Leggi su velvetmag

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lavori al via, grazie anche all’Italia, per il piùdel, un’idea che gli scienziati stanno sviluppando da trent’anni. Si tratta del progetto Ska, inaugurato fra l’Australia e il Sudafrica. Il radio telescopio SKA sarà formato da gruppi di antenne denominati SKA-Low e SKA-Mid.. Costituiranno le due reti di radiotelescopi più grandi e complesse che mai l’uomo abbia costruito finora.Nel corso delle celebrazioni, il 5 dicembre, si è saputo dell’assegnazione di 4 contratti del valore di oltre 300 milioni di euro. I gruppi di antenne denominati SKA-Low e SKA-Mid costituiranno le due reti di radiotelescopi più grandi e complesse che mai l’uomo abbia costruito finora. Promosso dall’Osservatorio SKA, questoè per molti uno degli sforzi scientifici globali più ambiziosi del XXI secolo: ...