Ascolti tv dati auditel Gf VIP ieri sera 5 dicembre 2022 | quanto ha fatto la puntata?

Riuscendo al contempo a sbertucciare la rete su cui va in onda e i suoiridotti al lumicino. E ci stava una partenza spumeggiante: stamattina si leggeranno ie sarà naturale fare il ...Nonostante i Mondiali di Calcio di Qatar 2022 , la programmazione del gruppo televisivo Mediaset sta ottenendo un netto aumento neglitv. Ientusiasmano l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che in una nota fa sapere: "Una bella notizia per un editore che offre un prodotto gratuito per tutto il pubblico". ...Ascolti tv 5 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Il mondiale di calcio più contestato di sempre con polemiche, tardive e che hanno coinvolto ben poco gli italiani, sulle migliaia di operai migranti morti durante i lavori di preparazione, i diritti L ...