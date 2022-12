Ascolti tv 5 dicembre 2022 | il GF Vip tiene bene contro i mondiali

tv di lunedì 52022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Brasile - Corea del Sud " contro " Grande Fratello Vip 7 ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ......sistema che c'è ma sempre di più andare avanti aprendo il piu' possibile a nuovi sguardi e'... il 18. Ci entusiasma la possibilità di essere in diversi luoghi cercando di implementare ...Il Grande Fratello VIP 7 vince la serata dopo le 22 ma non riesce a superare i 3 milioni di spettatori: ecco i dati del 5 dicembre 2022 con gli ascolti tv del prime time ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 5 dicembre 2022 ...