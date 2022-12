Argentina | Batistuta | «Mio record di gol? Se lo raggiunge Messi è il benvenuto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Gabriel Omar, ex attaccante dell’, ha parlato del suodiche potrebbe essere battuto daGabriel Omar, ex attaccante dell’, ha parlato a Olé del suo(miglior marcatore dell’Albiceleste ai Mondiali con 10) che potrebbe essere battuto da(fermo a 9). PAROLE – «Miodi 10nei Mondiali? Detengo questo primato da 20 anni e mi sono divertito. Adesso è giusto che lo prenda qualcun altro e se quell’altro si chiama, è il. Mi fa rabbia non aver giocato molte partite. Mi sono fermato a un quarto di finale, a un ottavo e alla fase a gironi. Mi fa molto arrabbiare ...