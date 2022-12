Appello di critica sociale per il socialismo

Corriere

Con il sole, con la pioggia e con il ghiaccio, e nonostante manchi all'una prova con clima ... Una piccola, inoltre, al sistema delle videocamere di parcheggio . Di base ogni volta che ...... arrivato ieri per portare doni ai ricoverati, per lanciare un: 'Chiedo ai genitori di non ... Attualmente sono ricoverati 38 pazienti in area non, di cui 13 per un motivo 'no Covid'. Una ... Padova, diede dell’«assassino» al generale Cadorna: assolto venetista Non è una critica feroce né un’accusa senz’appello, ma la nota ufficiale diramata dalla lista “Altopascio Verde Socialista” e diretta al sindaco altopascese Sara D’Ambrosio è di certo un appunto e un ...Nei territori coinvolti dal conflitto con la Russia si continua a morire di fame e sete ed ora anche di freddo.