Antonio Martino | il grande maestro dei liberali

... Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic , Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica, Fabio Traversa, Caterina De Angelis,...... organismo che per lunghi anni è stato presieduto da Giulio Andreotti e successivamente da. Casini ricopre la carica dal 2 agosto 2018. Nella riunione, che si è svolta presso la ...Il progetto Boscàja continua anche a Verona nella sua opera a favore di nuovi boschi nelle aree agricole marginali della pianura e collina.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...