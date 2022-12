Antonella Fiordelisi ultimatum ad Edoardo Donnamaria | “La difendi e mi scendi”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ieri sera, lunedì 5 dicembre 2022, è andata in onda la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 7. In quest’occasione è stata mandata in onda una clip in cui Micol Incorvaia parlava male didefinendola come una donna limitata mentalmente, tra le altre cose. La concorrente ha preso malissimo le parole della sua coinquilina e, appena è stato possibile, si è rifugiata in zona piscina, seguita da. Peccato che il fidanzato si sia pure beccato una minaccia: lei potrebbe presto lasciarlo. GF Vip 7,prende male le parole di Micol:difende la Incorvaiaha cercato di far calmare la sua fidanzata affermando che Micol non avrebbe mai dovuto pronunciare quella frase.non vuole ...