Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 6 dicembre?

Leggi su zon

(Di martedì 6 dicembre 2022): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 6Cornelius ritorna al Fürstenhof per partecipare alle nozze della figlia. Nel frattempo, c’è un litigio tra Max e Vanessa, perché la partecipazione di lei agli europei di scherma e magari alle Olimpiadi le impedirebbe di partire per il viaggio con max attraverso l’Europa.: Deborah Müller-Filmografia 2010: Anafora 2011: Quasi negativo ...