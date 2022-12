(Di martedì 6 dicembre 2022) Claudione ha per. Il presidente della Lazio, ma anche giornalista e anche senatore, sale sul palco del Premio Colalucci , nella splendida cornice della Casa del Jazz, e non risparmia ...

Corriere dello Sport

Da, passando per l'Avvocato Conte (storico legale del club giallorosso) e Andrea Agnelli, fino a Immobile e Milinkovic, Lotito parla di tutto e tutti : " Io non dico parole, ...... guidato da Matteo Renzi e Carlo Calenda , che però sembrano più Il gatto e la volpe di... La vicenda di Giuliosta lì a dimostrarlo. pagina successiva >> Andreotti, Pinocchio, il mago e la battuta sulla Roma: Lotito scatenato contro tutti Sul palco del Premio Colalucci, pungolato dal giornalista di Sky Paolo Assogna, il presidente della Lazio (e senatore) non riparmia nessuno: ecco il suo show ...