Andrea Guerra Amministratore delegato del gruppo Prada

(Di martedì 6 dicembre 2022) Al Consiglio di amministrazione diSpa in programma per il 26 gennaio 2023,verrà proposto nel ruolo didel. Miucciamanterrà l’incarico di Direttore Creativo di Miu Miu e(quest’ultimo insieme a Raf Simons) e di Consigliere di Amministrazione. In occasione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio 2022, Patrizio Bertelli verrà proposto nel ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione diSpa Paolo Zannoni verrà proposto nel ruolo di Vicepresidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione e, allo stesso tempo, di Presidente diHolding Spa. Miucciae Patrizio Bertelli ...

