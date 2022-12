(Di martedì 6 dicembre 2022) Nell'ambito delle iniziative di beneficienza, quest'anno l'American Chamber of Commerce in Italy ha scelto come charity partner l'Ospedale Pediatrico, il più grande Policlinico e Centro ...

Agenzia askanews

In occasione della serata milanese per il XVI Transatlantic Award Gala Dinner la presidente del Bambino Gesù, Mariella, ha annunciato un nuovo progetto:"Inizierà ad essere attiva, speriamo ai ...... rispettivamente presidente e consigliere delegato diItaly, e seguito dall'intervento di ... Presente anche Mariella, presidente dell'Ospedale Bambino Gesù. AmCham, Enoc annuncia fondazione americana Bambino Gesù Milano, 6 dic. (askanews) - Nell'ambito delle iniziative di beneficienza, quest'anno l'American Chamber of Commerce in Italy ha scelto come ...“L’Italia negli Stati Uniti è leader non solo nei settori tradizionali ma anche in quelli innovativi delle tecnologie emergenti”, ha spiegato la diplomatica. Presenti all’evento l’incaricato d’affari ...