Ambasciatore cinese alla Fao visita azienda olivicola palermitana

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’e rappresentante permanente della Cina presso la FAO, Guang Defu, con una Delegazione di 7 persone, accompagnato da personale CREA-Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, ha effettuato unatecnica presso l’olearia Feudo Disisa in provincia di Palermo, coinvolta in passato in attività della Rete Rurale Nazionale. Durante la, guidata da Giovanni Dara Guccione e Francesca Varia, del CREA-Politiche e Bioeconomia, sono state presentate le attività di ricerca svolte dal Centro in Sicilia e sono state mostrate le diverse fasi della produzioneolearia dell’Feudo Disisa che, pluripremiata anche a livello internazionale, rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

