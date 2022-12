Corriere dello Sport

Quando lo abbiamo fermato chiedendogli un commento sulla partita,ci ha dato una pacca sulla spalla e con un bel sorriso ci ha risposto: " Forza Roma, sempre! ...fu l'ultima volta che la nazionale carioca non entrò a far parte delle prime otto di un ... BRASILE (4 - 2 - 3 - 1) :; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Paquetà, Casemiro; ... Alisson e quella frase sulla Roma che scatena i tifosi La Seleçao si riscopre, una volta in più, forte in attacco, ma molto solida in difesa: merito del portiere, ma anche di un sistema che funziona.Il portiere, entusiasta dopo la vittoria contro la Corea del Sud, ha risposto così a chi gli chiedeva di fermarsi a parlare in italiano della vittoria del Brasile: "Sempre forza Roma!" ...