Alessandra Amoroso | “La mia musica per aiutare gli altri Le parole vanno pesate | possono fare male”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Lapuò e deve mandare messaggi positivi”. E’ quanto sostiene(36 anni), la cantante che l’estate scorsa è stata la seconda artista donna italiana (dietro a Laura Pausini) a conquistare lo Stadio Meazza di Milano con l’attesissimo evento “Tutto accade a San Siro”, 200esimo concerto della sua carriera, e che adesso sta riproponendo l’essenza di quel live nei palasport italiani. Tra le prossime date del “Tutto accade tour” ci sono Firenze (il 7 dicembre al Nelson Mandela Forum), Napoli (il 9 e 10 dicembre al Pala Partenope), Salerno (12 dicembre al Pala Sele di Eboli), Padova (16 dicembre Kioene Arena), Torino (Pala Alpitour, 17 dicembre) e Milano (Mediolanum Forum di Assago, 21 dicembre). “Tutto accade tour” sta portando in giro per l’Italia il suo “Tutto accade tour”, il gender gap è ...

Dal Mediolanum Forum di Assago all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ecco alcuni dei concerti più interessanti in calendario Per, dicembre è un mese ricco di date. Il 2 e il ...Dal Mediolanum Forum di Assago all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ecco alcuni dei concerti più interessanti in calendario Per, dicembre è un mese ricco di date. Il 2 e il ...Ancora polemiche su Alessandra Amoroso, ancora protagonista di video su Tik Tok. In giro per l’Italia con il tour “Tutto Accade” che venerdì prossimo, 9 dicembre farà anche tappa al Palapartenope di N ..."Tramite la musica cerco sempre di mandare messaggi positivi". Parola di Alessandra Amoroso (36 anni), la cantante che l’estate scorsa è stata la seconda artista donna italiana a conquistare lo Stadio ...