Al Jazeera ha denunciato Israele alla Corte penale internazionale per l’uccisione della giornalista Shireen Abu Akleh

AlhaIsraele alla Corte penale internazionale dell'Aja per la morte della giornalista palestino - americana Shireen Abu Akleh , uccisa a maggio scorso a Jenin in Cisgiordania in ...AlhaIsraele alla Corte Penale internazionale dell'Aja per la morte della giornalista palestino - americana Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio scorso a Jenin in Cisgiordania in ...La tv con sede in Qatar ha nuove prove che dimostrerebbero che i soldati israeliani spararono direttamente verso la giornalista ...Al Jazeera ha denunciato Israele alla Corte penale internazionale dell’Aja per la morte della giornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio scorso a Jenin in Cisgiordania in scont ...