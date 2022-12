Al Jazeera ha denunciato Israele alla Corte penale internazionale per l’uccisione della giornalista Shireen Abu Akleh

AlhaIsraele alla Corte penale internazionale dell'Aja per la morte della giornalista palestino - americana Shireen Abu Akleh , uccisa a maggio scorso a Jenin in Cisgiordania in ...AlhaIsraele alla Corte Penale internazionale dell'Aja per la morte della giornalista palestino - americana Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio scorso a Jenin in Cisgiordania in ...La tv con sede in Qatar ha nuove prove che dimostrerebbero che i soldati israeliani spararono direttamente verso la giornalista ...Al Jazeera, uno dei più importanti network di informazione al mondo, con sede in Qatar, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro Israele ...