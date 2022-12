(Di martedì 6 dicembre 2022) RIMINI (ITALPRESS) – Per idel prossimoè un. Festività più raccolta, con contrazione dei consumi ma compensata dall’orientamento a un prodotto di qualità. La tendenza emerge dall’Osservatorio SIGEP diche ha incontrato i maestri Iginio Massari, Roberto Rinaldini, Sal De Riso, la “pastry queen” Sonia Balacchi e Alessandro Dalmasso, da sempre legati alla manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata alla gelateria, pasticceria, cioccolateria e panificazione artigianali e al caffè, in calendario dal 21 al 25 gennaio prossimi nel quartiere fieristico di Rimini.«Il mercato del cibo fuori casa, dal punto di vista della spesa – spiega Matteo Figura, director Foodservice Italy di The NPD Group -, da qui a...

Salvatore De Riso " Presidente dell'AMPI, Accademia Maestri Pasticceri Italiani " Natale è la festa delle tradizioniantonomasia. Ecco perchè le specialità campane restano un must: struffoli, ...... nel corso del suo intervento all'Assemblea nazionale dei delegati di Legacoopa ... ma anche a quella francese e spagnola, di resistere, di crescere e diventare oggi,esempio in ... Agroalimentare, per i dolci di Natale un ritorno alle origini Genova - Da sabato 10 a mercoledì 21 dicembre 2022 tornano in piazza De Ferrari le casette in legno del Mercatale, la manifestazione simbolo del Natale di Cna Genova. La sesta edizione dell'evento rip ...Assemblea di Legacoop Agroalimentare: no alle carni sintetiche. Essenziale un’efficace interlocuzione con l’Ue per riallocare fondi Pnrr ...