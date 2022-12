Agroalimentare | per i dolci di Natale un ritorno alle origini

(Di martedì 6 dicembre 2022) RIMINI (ITALPRESS) – Per idel prossimoè un. Festività più raccolta, con contrazione dei consumi ma compensata dall'orientamento a un prodotto di qualità. La tendenza emerge dall'Osservatorio SIGEP diche ha incontrato i maestri Iginio Massari, Roberto Rinaldini, Sal De Riso, la “pastry queen” Sonia Balacchi e Alessandro Dalmasso, da sempre legati alla manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata alla gelateria, pasticceria, cioccolateria e panificazione artigianali e al caffè, in calendario dal 21 al 25 gennaio prossimi nel quartiere fieristico di Rimini.«Il mercato del cibo fuori casa, dal punto di vista della spesa – spiega Matteo Figura, director Foodservice Italy di The NPD Group -, da qui a...

... ricordate che il radicchio Rosso di Treviso, garantito dalla indicazione geografica protetta, è una verdura fiore all'occhiello dell'del Veneto e si riconoscela nervatura ...... esperto in qualità. La serata si terrà giovedì 15 dicembre alle 21 presso gli spazi ...gli approvvigionamenti dei prodotti è obbligatoria la prenotazionemail a info@...Assemblea di Legacoop Agroalimentare: no alle carni sintetiche. Essenziale un’efficace interlocuzione con l’Ue per riallocare fondi Pnrr ...Masaf al lavoro per rendere operativa la Politica Agricola Comune secondo il Piano Strategico Nazionale approvato dalla Commissione il 2 dicembre scorso. Parte del lavoro è già completa, ma occorre pu ...