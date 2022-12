Accise | Ascani | “Da Giorgia Meloni un bel regalo di Natale anticipato”

(Di martedì 6 dicembre 2022) ROMA – “Quando era all’opposizioneha più volte ribadito le necessità di ridurre o, addirittura, abolire lesui carburanti. Una volta al governo, però, ha cancellato persino gli sconti previsti dal governo Draghi. E così ci troviamo un beldi: dallo scorso 1° dicembre la benzina costa circa 12 centesimi in più al litro”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook l’onorevole Anna(foto), esponente del Partito Democratico e vice presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

