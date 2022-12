Abu Akleh | Al Jazeera denuncia Israele alla Corte penale internazionale per la morte della giornalista

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alhatodell’Aja per lapalestino-americana Shireen Abu, uccisa a maggio scorso a Jenin in Cisgiordania in scontri con l’esercito. L’emittente ha nuove prove che dimostrerebbero che i soldati israeliani spararono direttamente verso la. “La tesi che Shireen – ha detto il network – sia stata uccisa per sbaglio in uno scambio di colpi è completamente infondata“. Alha precisato che le prove si basano su nuove testimonianze di persone sul posto, sull’esame di video ed evidenze forensi. La51enne è stata uccisa l’11 maggio scorso durante ...

