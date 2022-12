A Noto il primo green smart wall sonoro d’Italia | il grido di dolore dei ghiacciai che si sciolgono

Leggi su funweek

(Di martedì 6 dicembre 2022) Quando l’immagine incontra il suono aumenta la sua potenza evocativa e crea risonanze uniche e differenti in ognuno di noi: questo succede con IRAE – Ultimate Landscapes, il, che sancisce l’incontro fra le nuove tecnologie e i linguaggi contemporanei dell’arte in uno scenario d’eccezione, che è la patria del barocco,, provincia di Siracusa. LEGGI ANCHE – L’aria di Manhattan diventa più pulita con l’eco murales di Yourban2030 Ilè un mosaico digitale in bioresina, che verrà installato sui muri della stazione di: misura 31 mq e riproduce una fotografia d’autore di Claudio Orlandi che ritrae ilo del Rodano ...