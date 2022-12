A Monreale la collettiva curata da Ilaria Cascino | “Codici | pagine di Artista” | un inedito approccio al libro

Leggi su monrealelive

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sabato 17 Dicembre 2022, in occasione dell’opening did’, mostraa cura die con l’allestimento di Roberto Orlando, MOc –Contemporanea è lieta d’invitarvi alla prima iniziativa pubblica. All’interno del progetto del Patto per la Lettura, e in sinergia con l’associazione di promozione sociale Link, l’evento si (live.it)