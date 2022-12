A Filottrano | il Premio “Raimondo Vianello” racconta la storia della musica italiana

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Una straordinaria Katia Ricciarelli sarà premiata in memoria dell'indimenticato conduttore e si esibirà insieme ai due talenticanzone internazionale, Francesco Drosi e Francesco Zingariello, per lanciare un messaggio di pace contro la guerra. IlVirgo “” cala il colpaccio. Sabato 10 dicembre, a, in provincia di Ancona, il sopranointernazionale, Katia Ricciarelli, sarà premiata in memoria dell'indimenticato Maestro e si esibirà insieme a due ospiti d'eccezione - il cantautore Francesco Drosi, tra i talentid'autore, e il tenore Francesco Zingariello - per lanciare un messaggio di pace contro la guerra. Altri tre nomi importanti si aggiungono al ...